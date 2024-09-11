У Раді пропонують скасувати золоті медалі у школах

Що відомо про рекомендовані зміни

"Комітет Освіти рекомендував скасувати вручення у школах і виготовлення золотих і срібних медалей державного зразка. За останні роки ми мали збільшення кількостей медалей, але водночас освітні розриви й зниження рівня знань випускників шкіл за час ковіду і великої війни. Цей анахронізм ще існує лиш у пострадянських країнах", – зазначила Піпа.

Також вона додала, що відмова від медалей допоможе зекономити кошти держбюджету. Натомість школи замість медалей зможуть нагороджувати найкращих учнів власними відзнаками.

Додамо, що за даними Освітнього омбудсмена, торік 1,8 млн грн держава витратила на закупівлю 21,3 тис. медалей, а у 2022 році витрати становили 1,77 млн грн для закупівлі 20,6 тис. медалей.

Чому рекомендували відмовитись від медалей у школах

Раніше золоті та срібні медалі надавали переваги при вступі у вищі навчальні заклади, зараз вони мають значення лише при вступі до закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

"Останніми роками наявність медалей не враховувалася при вступі до ЗВО. Порядок прийому для здобуття вищої освіти у 2023 році також не встановлював переваг для абітурієнтів, які отримали золоту чи срібну медаль. Крім того, у 2023 році при вступі не враховувався середній бал свідоцтва про освіту. А при рівній кількості балів у двох абітурієнтів значення мала пріоритетність заяв вступу", – вказується на сайті Освітнього омбудсмена.

Наголосимо, що золоті та срібні медалі вручають лише у пострадянських країнах. Ця практика була запроваджена у школах СРСР 1945 році.