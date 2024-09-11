В Раде предлагают отменить золотые медали в школах

Комитет Верховной Рады по вопросам образования и науки рекомендовал отменить в школах изготовление и вручение золотых и серебряных медалей государственного образца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию народного депутата
Наталии Пипы в Facebook.
"Комитет Образования рекомендовал отменить вручение в школах и изготовление золотых и серебряных медалей государственного образца. За последние годы мы имели увеличение количества медалей, но в то же время образовательные разрывы и снижение уровня знаний выпускников школ за время ковида и великой войны. Этот анахронизм еще существует только в постсоветских странах", – отметила Пипа.
Также она добавила, что отказ от медалей поможет сэкономить средства госбюджета. В то же время школы вместо медалей смогут награждать лучших учеников собственными отличиями.
Добавим, что по данным Образовательного омбудсмена, в прошлом году государство потратило 1,8 млн. грн. на закупку 21,3 тыс. медалей, а в 2022 году расходы составили 1,77 млн. грн. для закупки 20,6 тыс. медалей.
Ранее золотые и серебряные медали давали преимущества при поступлении в высшие учебные заведения, сейчас они имеют значение только при поступлении в заведение профессионального (профессионально-технического) образования.
"Последние годы наличие медалей не учитывалось при поступлении в ЗВО. Порядок приема для получения высшего образования в 2023 году также не устанавливал преимуществ для абитуриентов, получивших золотую или серебряную медаль. Кроме того, в 2023 году при поступлении не учитывался средний балл свидетельства об образовании. А при равном количестве баллов у двух абитуриентов значение имело приоритетность заявлений поступления", – указывается на сайте Образовательного омбудсмена.
Отметим, что золотые и серебряные медали вручается только в постсоветских странах. Эта практика была введена в школах СССР в 1945 году.
Ранее мы рассказывали, что в школах обновят программу предмета "Защита Украины". Для его преподавания создадут отдельные центры. Программа предмета для 10-11 классов уже получила гриф "Рекомендовано".
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При подготовке материала использовали пост Наталии Пипы в Facebook и данные с сайта Образовательного омбудсмена.
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