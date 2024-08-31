Стало відомо, як будуть організовані уроки "Захисту України": деталі

В Україні обласні та міські державні адміністрації активно працюють над створенням осередків для викладання навчального предмета "Захист України" в закладах освіти для учнів 10-11 класів.

РБК-Україна розповідає із посиланням на Міністерство освіти і науки (МОН), якими будуть ці осередки і як їх формуватимуть.

Як і де будуть формуватися осередки

Осередки створюються з урахуванням кількості учнів у відповідних територіальних громадах. Зокрема, один осередок може бути створений при наявності від 80 до 1999 учнів 10-11 класів, а на кожні додаткові 1000 учнів створюється ще один додатковий осередок. Це означає, що громади з меншою кількістю учнів можуть об’єднуватися для створення спільного осередку, а фінансування діяльності таких осередків забезпечується за допомогою міжбюджетних трансфертів.

Для формування осередків громади та органи управління освітою повинні подати заявки до обласних та Київської міської військових адміністрацій. При цьому важливо ретельно проаналізувати мережу закладів освіти в громаді та визначити найбільш підходящі заклади для створення осередку. Пріоритет надається закладам, які планується включити до проєктної мережі академічних ліцеїв, або які мають достатню кількість приміщень, укриттів та зручне розташування для підвезення учнів.

Заклади професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти також можуть формувати власні осередки за наявності не менше ніж 200 учнів (студентів, курсантів). Органи управління освітою повинні здійснити розрахунок потреби в педагогічних працівниках, кількості приміщень та необхідного обладнання для функціонування осередків. Наприклад, для 50 класів необхідно передбачити 5,56 ставок учителя та облаштувати три приміщення, що дозволить одночасно навчати три класи.

Фінансування та затвердження проєктів

Фінансування осередків здійснюватиметься за рахунок освітньої субвенції, але місцеві органи влади мають передбачити співфінансування. Після подання заявок обласні та столична військові адміністрації перевіряють відповідність заявок критеріям та затверджують остаточний перелік осередків.

Особлива увага приділяється професійно-технічним закладам, які можуть забезпечити якісне навчання у сфері, що відповідає потребам Сил оборони України. Заклади, де розташовані осередки, повинні мати можливості для організації відповідного навчального простору, а також доступ до навчальних приміщень та укриттів.

Організація освітнього процесу та відповідальність закладів освіти

Після затвердження переліку осередків засновники вносять зміни до бюджетів, визначають головних розпорядників коштів та виділяють співфінансування. Органи управління освітою видають накази про створення осередків, у яких визначаються заклади освіти, які будуть залучені до роботи осередку.

Керівники закладів, де створено осередок, відповідають за організацію навчального процесу та забезпечення умов для оцінювання знань учнів, включаючи доступ до електронних журналів або ведення окремого журналу в осередку.

В одному приміщенні можна забезпечити викладання на 2 ставки педагогічного (науково-педагогічного) працівника на тиждень, що складає 36 годин. Таким чином, для ефективної організації роботи необхідно обладнати три приміщення з різними функційними зонами, щоб одночасно проводити заняття для трьох класів.

Щоб забезпечити ефективне викладання предмета "Захист України", навчальні заклади мають проводити всі уроки, передбачені навчальним планом на місяць, у межах 1-2 днів на базі Осередку. Для цього варто розробити відповідні графіки занять.

Підвезення та харчування в Осередках

Учні, які відвідують Осередок, але не навчаються в закладі освіти, на базі якого він функціонує, будуть забезпечені підвезенням до Осередку шкільним автобусом або громадським транспортом у межах населеного пункту. Для зручності підвезення розклад занять в Осередку може бути адаптований і відрізнятися від розкладу в інших школах, наприклад, починатися пізніше.

Важливим аспектом є також організація харчування для учнів, які відвідують заняття в осередках. Це включає щонайменше одноразове гаряче харчування, яке може бути забезпечене за рахунок батьків або на безоплатній основі.