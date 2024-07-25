Предмет "Захист України": що будуть викладати старшокласникам у школах

В українських школах у новому навчальному році запускають новий проєкт модельної навчальної програми "Захист України" для 10-11 класів. Програма, що є частиною оновлення навчального курсу, спрямована на формування національної ідентичності та життєво важливих навичок для захисту власного життя.

Які зміни чекають на українських школярів та як ставляться до них батьки, розбиралося РБК-Україна .

Чому вчитимуть на уроках "Захист України"

Проєкт програми вже пройшов експертизу і готується до затвердження Міністерством. Він враховує сучасні виклики та реалії, з якими стикається Україна, і створений за участю експертів з оборони, громадських організацій та освітян, зазначають у Міністерстві освіти та науки України.

Згідно з офіційними даними, програма має мати єдиний зміст для всіх учнів незалежно від статі, що забезпечує рівні можливості в набутті важливих навичок.

Значну увагу приділятимуть практичним навичкам, таким як орієнтування на місцевості, стрілецька підготовка, основи інженерної фортифікації та домедична допомога.

Під час вивчення предмету школи мають використовувати новітнє обладнання, включаючи комп'ютерні симулятори, інтерактивні лазерні тренажери та інструменти для опанування правил домедичної допомоги.

У 10 класі учні вивчатимуть основи національної безпеки та оборони, озброєння та військову техніку, а також отримуватимуть практичні навички. У 11 класі програма фокусується на військових технологіях, інформаційній безпеці та захисті цивільного населення в кризових умовах.

Для закріплення знань і вмінь обов’язковими є навчально-польові збори та тренінги. Програма передбачає різноманітні форми освітньої діяльності, включаючи навчальні екскурсії, проєкти та ігри.

Підготовка вчителів

У Міністерстві освіти зазначають, що більше 100 тренерів уже пройшли навчання для викладання нової програми.

Кожен модуль передбачає відпрацювання навичок з керування дронами, інформаційної безпеки, навігації, розвідки на основі відкритих джерел (OSINT) та психологічної стійкості.

Цей предмет і раніше викладали в українських школах, але зараз його мають актуалізувати. Водночас вчителі кажуть, що поки не отримали нових вказівок.

Зараз є необхідність актуалізувати програму на тлі війни в Україні, тому дуже добре, що офіційно внесли зміни до навчальної програми, каже вчитель "Захисту України" Баницького НВК на Сумщині Володимир Соловей.

"Коли почалося повномасштабне вторгнення, я розповідав учням про те, як убезпечити себе у випадку небезпеки, як відрізнити різні снаряди між собою, яке озброєння використовують росіяни для ударів по сусідніх населених пунктах, а також базовим поняттям із надання першої допомоги", – говорить вчитель у бесіді із РБК-Україна.

Підтримують оновлення шкільного предмета і батьки старшокласників. Так, мама майбутньої 10-класниці Юлія Цвентарна говорить, що дуже добре, коли дітям розповідатимуть актуальну інформацію про бойові дії і про те, як поводитися у випадку небезпеки.

Юлія Цвентарна – мама, яка несе службу у лавах Збройних Сил України (ЗСУ). Вона говорить, що дуже важливо, щоб дітям розповідали, як поводитися і зберігати спокій у стресових ситуаціях, як заспокоїти своїх товаришів, як відрізняти "хороші" предмети від "не хороших". На її думку, особливу увагу варто приділити тому, як надавати першу домедичну допомогу.

"Важливо, щоб з дітьми спілкувалися не лише вчителі, а ті люди, які безпосередньо брали участь у бойових діях і знають, яка небезпека найбільш поширена і з досвіду розуміють, як треба одразу діяти у кризових ситуаціях", – наголошує мама-військова.