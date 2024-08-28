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У Раді погодили підвищення військового збору до 5% та запровадження його для ФОПів

Україна, Середа 28 серпня 2024 14:46
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У Раді погодили підвищення військового збору до 5% та запровадження його для ФОПів Фото: Данило Гетманцев (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Робоча група щодо законопроєкту уряду про підвищення податків погодила збільшення військового збору з доходів українців з 1,5% до 5%. Для ФОПів третьої групи введуть збір у розмірі 1%.

Про це повідомив голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Telegram.

Гетманцев повідомив, що військовий збір буде спрямовуватись через спецфонд виключно на фінансування ЗСУ.

За його даними, 1% військовий збір для юросіб на єдиному податку третьої групи прибрали.

Водночас збільшення податку податок на прибуток банків з 25% до 50% виключили через категоричну позицію Мінфіну та НБУ, повідомив Гетманцев.

Народний депутат від "Слуги народу" повідомив, що в результаті змін до проєкту у 2024 році "планований ресурс у 125 млрд гривень розтанув до 30,1 млрд гривень".

Гетманцев оприлюднив розрахунки Мінфіну, за якими збільшення в військового збору з доходів українців з 1,5% до 5% у 2024 році дасть бюджету 27,3 млрд гривень, у 2025 році - 107,7 млрд гривень.

Крім того, 1% з доходів ФОПів третьої групи у 2025 році отримають 5,9 млрд гривень.

Підвищення податків

Нагадаємо, Кабмін подав до Верховної Ради проєкт змін до бюджету на 2024 рік на 500,3 млрд гривень. Проєктом № 11416 на потреби оборони пропонувалося додатково спрямувати 495,3 млрд гривень

Очікувалося, що кошти будуть отримані за рахунок підвищення податків та збільшення запозичень у вигляді ОВДП.

Спочатку планувалося ввести військовий збір у розмірі 1% на всі операції підприємств. Однак від цієї ідеї відмовилися, залишивши підвищення збору з доходів українців.

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