В Раде согласовали повышение военного сбора до 5% и введение его для ФЛП

Рабочая группа по законопроекту правительства о повышении налогов согласовала увеличение военного сбора с доходов украинцев с 1,5% до 5%. Для ФЛП третьей группы введут сбор в размере 1%.

Об этом сообщил глава финансового комитета Совета Даниил Гетманцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Telegram .

Гетманцев сообщил, что военный сбор будет направляться через спецфонд исключительно на финансирование ВСУ.

По его данным, 1% военный сбор для юрлиц на едином налоге третьей группы убрали.

В то же время, увеличение налога на прибыль банков с 25% до 50% исключили из-за категоричной позиции Минфина и НБУ, сообщил Гетманцев.

Народный депутат от "Слуги народа" сообщил, что в результате изменений в проект в 2024 году "планируемый ресурс на 125 млрд гривен растаял до 30,1 млрд гривен".

Гетманцев обнародовал расчеты Минфина, по которым увеличение у военного сбора с доходов украинцев с 1,5% до 5% в 2024 году даст бюджету 27,3 млрд гривен, в 2025 году – 107,7 млрд гривен.

Кроме того, 1% с доходов ФЛП третьей группы в 2025 году получат 5,9 млрд гривен.

Повышение налогов

Напомним, Кабмин подал в Верховную Раду проект изменений в бюджет на 2024 год на 500,3 млрд гривен. Проектом № 11416 на нужды обороны предлагалось дополнительно направить 495,3 млрд. гривен

Ожидалось, что денежные средства будут получены за счет повышения налогов и увеличения заимствований в виде ОВГЗ.

Первоначально планировалось ввести военный сбор в размере 1% на все операции предприятий. Однако от этой идеи отказались, оставив повышение сбора с доходов украинцев.