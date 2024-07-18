Уряд пропонує збільшити військові видатки на 500 млрд гривень: на що підуть кошти
Верховна Рада найближчим часом розгляне урядовий законопроект про перегляд державного бюджету України на 2024 рік. Видатки збільшать на 500 млрд гривень, частково - за рахунок підвищення податків.
Про це повідомила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її публікацію у Facebook.
"Повний текст урядового законопроекту сьогодні-завтра будуть на сайті Верховної Ради", - написала вона.
За її словами, більшу частину необхідних коштів планується покрити за рахунок збільшення дохідної частини держбюджету (+214,5 млрд грн), проте доведеться позичати 160,2 млрд грн на внутрішньому ринку.
"Уряд також ініціював зміни до Податкового кодексу, щоб збільшити дохідну частину бюджету", - додала голова бюджетного комітету.
На що підуть кошти
За її даними, загалом видатки загального фонду державного бюджету зростуть на 500,3 млрд гривень.
При цьому, на потреби оборони пропонується додатково спрямувати 495,3 млрд грн, у тому числі для:
- +185,8 млрд грн - закупівлі та модернізації військової техніки та озброєння ЗСУ,
- +147,2 млрд грн - ЗСУ,
- +48,2 млрд грн - Національної гвардії,
- +41,9 млрд грн - Державної прикордонної служби,
- +40,7 млрд грн - Державної спеціальної служби транспорту Міноборони,
- +15,2 млрд грн - Національної поліції,
- +7,5 млрд грн - ГУР МО,
- +5,1 млрд грн - СБУ,
- +2,8 млрд грн - ДСНС,
- + 503 млн грн - СЗР,
- + 258,3 млн грн - Держспецзв'язку,
- + 138,7 млн грн - УДО.
Нагадаємо, загальні видатки держбюджету на 2024 рік становлять 3,355 трлн гривень, з них на оборону - 1,685 трлн гривень.
Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки визначив видатки на безпеку і оборону основним пріоритетом бюджету. Видатки на безпеку і оборону визначено на 2025 рік у сумі 2,227 трлн гривень з бюджету у 3,956 трлн гривень.