Уряд пропонує збільшити військові видатки на 500 млрд гривень: на що підуть кошти

Фото: уряд пропонує підвищення податків для збільшення видатків на оборону (Віталій Носач, РБК-Україна)

Верховна Рада найближчим часом розгляне урядовий законопроект про перегляд державного бюджету України на 2024 рік. Видатки збільшать на 500 млрд гривень, частково - за рахунок підвищення податків.

Про це повідомила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її публікацію у Facebook.