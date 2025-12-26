В Раді почали роботу над законом про вибори: у робочій групі понад 60 осіб

Робоча група з підготовки законів для організації та проведення виборів під час війни в Україні зібрався на своє перше засідання. У її склад увійшло 62 людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання робочої групи.
Головою групи є перший віцеспікер Верховної Ради України Олександр Корнієнко, який і розкрив склад на сьогоднішнє засідання.
Він, як голова робочої групи, має трьох заступників:
Також до складу групи за посадою включена заступниця голови Комітету ВРУ, голова підкомітету з питань виборів, референдумів Аліна Загоруйко.
Всього склад налічує 62 осіб. Серед них: нардепи, представники ЦВК, військові, судді.
Зокрема є по дві людини від кожної із фракцій та груп ВРУ. Зокрема це Олександр Качура ("Слуга народу"), Юлія Тимошенко ("Батьківщина"), Роман Лозинський ("Голос"), Лариса Маклана-Білозір ("Довіра"), Олег Дунда ("Слуга народу"), Віктор М'ялик ("За майбутнє").
Орієнтовно включено 10 осіб від ключових громадських організацій, а також представники органів виконавчої влади та силових структур.
Перший блок - організаційний, другий - виступ членів Центральної виборчої комісії (ЦВК). До групи увійшли голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко та його заступник Сергій Дубовик.
Робоча група щодо проведення виборів під час війни збиратиметься за потреби, але щонайменше раз на два тижні.
Наступне засідання планують провести до 9 січня 2026 року (орієнтовно 6-8-го).
Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський заявив про готовність провести вибори за умови, що США та європейські партнери допоможуть з організацією.
Цьому передували слова президента США Дональда Трампа про те, що в Україні "настав час для президентських виборів". Також у драфті мирного плану є 18-й пункт, який передбачає Україна має провести вибори якомога швидше після підписання мирної угоди.
Раніше український лідер звернувся до народних депутатів із закликом напрацювати можливі варіанти змін до законів. 22 грудня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив про створення робочої групи, яка має оперативно опрацювати питання можливості проведення президентських виборів в умовах воєнного стану.
Водночас, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що новий закон про вибори в умовах війни буде одноразовим.
Тим часом Центральна виборча комісія відновила роботу автоматизованої системи "Державний реєстр виборців" у частині взаємодії з громадянами.
Більше про це - в матеріалі РБК-Україна "Вибори в Україні під час війни: що про це говорять і чи можливе голосування в "Дії".