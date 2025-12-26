В Раде начали работу над законом о выборах: в рабочей группе более 60 человек

Рабочая группа по подготовке законов для организации и проведения выборов во время войны в Украине собралась на свое первое заседание. В ее состав вошло 62 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания рабочей группы.
Председателем группы является первый вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко, который и раскрыл состав на сегодняшнее заседание.
Он, как глава рабочей группы, имеет трех заместителей:
Также в состав группы по должности включена заместитель председателя Комитета ВРУ, председатель подкомитета по вопросам выборов, референдумов Алина Загоруйко.
Всего состав насчитывает 62 человека. Среди них: нардепы, представители ЦИК, военные, судьи.
В частности есть по два человека от каждой из фракций и групп ВРУ. В частности это Александр Качура ("Слуга народа"), Юлия Тимошенко ("Батькивщина"), Роман Лозинский ("Голос"), Лариса Маклана-Билозир ("Доверие"), Олег Дунда ("Слуга народа"), Виктор Мялик ("За будущее").
Ориентировочно включено 10 человек от ключевых общественных организаций, а также представители органов исполнительной власти и силовых структур.
Первый блок - организационный, второй - выступление членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК). В группу вошли председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко и его заместитель Сергей Дубовик.
Рабочая группа по проведению выборов во время войны будет собираться по необходимости, но минимум раз в две недели.
Следующее заседание планируют провести до 9 января 2026 года (ориентировочно 6-8-го).
Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы при условии, что США и европейские партнеры помогут с организацией.
Этому предшествовали слова президента США Дональда Трампа о том, что в Украине "пришло время для президентских выборов". Также в драфте мирного плана есть 18-й пункт, который предусматривает, что Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания мирного соглашения.
Ранее украинский лидер обратился к народным депутатам с призывом наработать возможные варианты изменений в законы. 22 декабря глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил о создании рабочей группы, которая должна оперативно проработать вопрос возможности проведения президентских выборов в условиях военного положения.
В то же время, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что новый закон о выборах в условиях войны будет одноразовым.
Тем временем Центральная избирательная комиссия возобновила работу автоматизированной системы "Государственный реестр избирателей" в части взаимодействия с гражданами.
Больше об этом - в материале РБК-Украина "Выборы в Украине во время войны: что об этом говорят и возможно ли голосование в "Дії".