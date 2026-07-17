У Раді оцінили шанси призначити Хмару міністром оборони

На український парламент чекає важливе голосування щодо призначення Євгенія Хмари на посаду міністра оборони. Втім, шанси позитивного вирішення є.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника Голови Верховної Ради Олександра Корнієнка в ефірі телемарафону.

Рада підтримає Хмару

Корнієнко вважає, що голосів за це призначення у Раді вистачить.

"У нас є певний час, щоб генерал Хмара остаточно показав, що і як він буде робити. Я думаю, що підтримка в середині серпня набагато ймовірніше буде, коли Верховна Рада наступний раз збиратиметься за планом, а можливо й раніше", - каже парламентарій.

Він запевнив, що Рада завжди готова збиратися та діяти в режимі одноразового пленарного засідання.

"Я думаю, що генерал Хмара точно заслужив багато позитивних оцінок по своїй роботі в Центрі спеціальних операцій СБУ, у самій СБУ останнім часом", - каже Корнієнко.

Клименко посилить роботу РНБО

Також депутат прокоментував ситуацію навколо призначення Ігоря Клименка. Як відомо, його так і не подали на посаду міністра оборони.

Корнієнко зауважив, що ексглава МВС має все для того, щоб якісно посилити роботу Ради національної безпеки і оборони.

"Клименко має значний досвід роботи у секторі безпеки й оборони, а рішення Президента запропонувати його на посаду секретаря РНБО є визнанням його заслуг", - ввважає він.