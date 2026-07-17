ua en ru
Пт, 17 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

У Раді оцінили шанси призначити Хмару міністром оборони

22:58 17.07.2026 Пт
2 хв
Що вирішать депутати на пленарному засіданні у серпні?
aimg Олена Бджола
У Раді оцінили шанси призначити Хмару міністром оборони Фото: голосування у Верховній Раді України (facebook.com/lunchenkovaleriy)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

На український парламент чекає важливе голосування щодо призначення Євгенія Хмари на посаду міністра оборони. Втім, шанси позитивного вирішення є.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника Голови Верховної Ради Олександра Корнієнка в ефірі телемарафону.

Рада підтримає Хмару

Корнієнко вважає, що голосів за це призначення у Раді вистачить.

"У нас є певний час, щоб генерал Хмара остаточно показав, що і як він буде робити. Я думаю, що підтримка в середині серпня набагато ймовірніше буде, коли Верховна Рада наступний раз збиратиметься за планом, а можливо й раніше", - каже парламентарій.

Він запевнив, що Рада завжди готова збиратися та діяти в режимі одноразового пленарного засідання.

"Я думаю, що генерал Хмара точно заслужив багато позитивних оцінок по своїй роботі в Центрі спеціальних операцій СБУ, у самій СБУ останнім часом", - каже Корнієнко.

Клименко посилить роботу РНБО

Також депутат прокоментував ситуацію навколо призначення Ігоря Клименка. Як відомо, його так і не подали на посаду міністра оборони.

Корнієнко зауважив, що ексглава МВС має все для того, щоб якісно посилити роботу Ради національної безпеки і оборони.

"Клименко має значний досвід роботи у секторі безпеки й оборони, а рішення Президента запропонувати його на посаду секретаря РНБО є визнанням його заслуг", - ввважає він.

Нагадаємо, 17 липня Кабмін призначив т.в.о міністрів оборони та закордонних справ. За погодженням з президентом Євгеній Хмара став тимчасово виконувачем обов’язків міністра оборони. Андрій Сибіга - тимчасово виконувачем обов’язків міністра закордонних справ.

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що головним пріоритетом виконувача обов'язків міністра оборони Євгенія Хмари стане контроль за далекобійними операціями Сил безпеки.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна Верховна рада
Новини
У Києві другий день проходить протест через відставку Федорова
У Києві другий день проходить протест через відставку Федорова
Аналітика
Як РЕБ може протидіяти масованим атакам: інтерв'ю CEO Kvertus
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Як РЕБ може протидіяти масованим атакам: інтерв'ю CEO Kvertus