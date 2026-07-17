Кабмін призначив Хмару і Сибігу т.в.о. міністрів оборони та закордонних справ
У п'ятницю, 17 липня, Кабінет міністрів призначив тимчасово виконуючих обв'язки міністрів оборони та закордонних справ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького.
"За погодженням з президентом уряд призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов’язків міністра оборони та Андрія Сибігу - тимчасово виконувачем обов’язків міністра закордонних справ", - йдеться у його заяві.
Корецький наголосив на важливості збереження безперервності роботи в сферах оборони та зовнішньої політики.
Він також заявив про реорганізацію структури міністерств відповідно до рішень парламенту.
"Відновлюємо Мінагрополітики, створюємо окреме Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. Розмежували напрями економіки й довкілля та відновлення, а також інфраструктури й транспорту", - зазначив прем'єр.
Нагадаємо, Євгеній Хмара на посаді т.в.о. міністра оборони матиме задачі, які пов'язані не лише з ударами по РФ.
Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявив про підготовку спеціального засідання Ставки верховного головнокомандувача. До неї планують залучити бойових командирів корпусів, а також провідних українських виробників озброєння.