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В Раде оценили шансы назначить Хмару министром обороны

22:58 17.07.2026 Пт
2 мин
Что решат депутаты на пленарном заседании в августе?
aimg Елена Бджола
В Раде оценили шансы назначить Хмару министром обороны Фото: голосование в Верховной Раде Украины (facebook.com/lunchenkovaleriy)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украинский парламент ждет важное голосование насчет назначения Евгения Хмары на должность министра обороны. Впрочем, шансы положительного решения есть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя Председателя Верховной Рады Александра Корниенко в эфире телемарафона.

Совет поддержит Хмару

Корниенко считает, что голосов за это назначение в Раде хватит.

"У нас есть время, чтобы генерал Хмара окончательно показал, что и как он будет делать. Я думаю, что поддержка в середине августа гораздо вероятнее будет, когда Верховная Рада в следующий раз будет собираться по плану, а возможно и раньше", - говорит парламентарий.

Он заверил, что Рада всегда готова собираться и действовать в режиме одноразового пленарного заседания.

"Я думаю, что генерал Хмара точно заслужил много положительных оценок по своей работе в Центре специальных операций СБУ в самой СБУ в последнее время", - говорит Корниенко.

Клименко усилит работу СНБО

Также депутат прокомментировал ситуацию вокруг назначения Игоря Клименко. Как известно, он так и не был подан на должность министра обороны.

Корниенко отметил, что у экс-главы МВД есть все для того, чтобы качественно усилить работу Совета национальной безопасности и обороны.

"У Клименка есть значительный опыт работы в секторе безопасности и обороны, а решение Президента предложить его на должность секретаря СНБО является признанием его заслуг", - считает он.

Напомним, 17 июля Кабмин назначил врио министров обороны и иностранных дел. По согласованию с президентом Евгений Хмара стал временно исполняющим обязанности министра обороны. Андрей Сибига – временно исполняющим обязанности министра иностранных дел.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что главным приоритетом исполняющего обязанности министра обороны Евгения Хмары станет контроль за дальнобойными операциями Сил безопасности.

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