У Раді обмежують використання Telegram: що про це відомо

У Верховній Раді обмежать використання багатоплатформового месенджера Telegram - за рекомендацією Ради національної безпеки та оборони України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис народного депутата Ярослава Юрчишина у Facebook.
Юрчишин, який є головою комітету ВРУ з питань свободи слова, розповів, що отримав розпорядження від апарату парламенту з новими положеннями про роботу Telegram в локальній мережі Верховної Ради.
Рішення апарату ВРУ щодо Telegram (скриншот: facebook.com/yaroslav.yurchyshyn)
Виходячи з нього (за рекомендацією Національного координаційного центру кібербезпеки) апарат Ради впроваджує такі заходи безпеки:
Уточнюється, що блокування роботи месенджера відбувається за допомогою технічних та програмних засобів. Крім того, проводиться фіксування запитів на несанкціоновані спроби підключення до сервісу.
Політика використання Telegram у ВРУ (скриншот: facebook.com/yaroslav.yurchyshyn)
"Думаю, що такі заходи безпеки цілком логічні. На жаль, уже були приклади, коли сторонні особи отримували дані держпрацівників через Telegram, яким користувалися на робочих пристроях. Чи створювали фейки, як у випадку з нібито каналом спікера Руслана Стефанчука. Цим розпорядженням ми мінімізуємо ризики", - наголосив Юрчишин.
Насамкінець він зауважив, що "це стосується саме працівників апарату Ради та не обмежує використання месенджера в особистих цілях".
Допис Юрчишина (скриншот: facebook.com/yaroslav.yurchyshyn)
Нагадаємо, багатоплатформовий месенджер Telegram був заснований у серпні 2013 року російським підприємцем Павлом Дуровим (який є також засновником підсанкційної російської соціальної мережі "ВКонтакте"). Станом на на 1 квітня 2024 року Telegram мав 900 млн активних користувачів щомісяця.
Раніше голова комітету ВРУ з питань свободи слова Ярослав Юрчишин розповідав, що інформація з месенджера може видаватись секретним службам РФ, тож якщо витік інформації підтвердиться, Україна може заблокувати Telegram.
Згодом спікер парламенту Руслан Стефанчук попередив українців про фейковий акаунт у Telegram і попросив не відповідати на повідомлення з нібито його акаунта, адже він давно не користується цим месенджером.
На початку жовтня 2024 року користувачі неодноразово повідомляли також про збої в роботі месенджера. У Telegram пояснили, що впродовж цього періоду сервіс зазнав безпрецедентних навантажень через події на Близькому Сході. Саме через це нібито в його роботі спостерігалися масштабні збої.
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