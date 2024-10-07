У Раді обмежують використання Telegram: що про це відомо

Telegram в Україні

Нагадаємо, багатоплатформовий месенджер Telegram був заснований у серпні 2013 року російським підприємцем Павлом Дуровим (який є також засновником підсанкційної російської соціальної мережі "ВКонтакте"). Станом на на 1 квітня 2024 року Telegram мав 900 млн активних користувачів щомісяця.

Раніше голова комітету ВРУ з питань свободи слова Ярослав Юрчишин розповідав, що інформація з месенджера може видаватись секретним службам РФ, тож якщо витік інформації підтвердиться, Україна може заблокувати Telegram.

Згодом спікер парламенту Руслан Стефанчук попередив українців про фейковий акаунт у Telegram і попросив не відповідати на повідомлення з нібито його акаунта, адже він давно не користується цим месенджером.

На початку жовтня 2024 року користувачі неодноразово повідомляли також про збої в роботі месенджера. У Telegram пояснили, що впродовж цього періоду сервіс зазнав безпрецедентних навантажень через події на Близькому Сході. Саме через це нібито в його роботі спостерігалися масштабні збої.

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