ua en ru
Пн, 01 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Раді повідомили, за яких умов заблокують Telegram

Україна, Понеділок 01 квітня 2024 09:36
UA EN RU
У Раді повідомили, за яких умов заблокують Telegram Фото: голова Комітету зі свободи слова Верховної ради Ярослав Юрчишин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Олександр Білоус

Україна може заблокувати Telegram, якщо підтвердиться витік інформації. Не виключено, що інформація з месенджера видається секретним службам РФ.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав голова Комітету зі свободи слова Верховної ради Ярослав Юрчишин.

"Для блокування Telegram треба мати чітку аргументацію - рішення РНБО щодо санкцій, наприклад. А для цього має статись якась серйозна критична ситуація з витоком інформації. Дуже не хотілось би, щоб це сталось, тому нам треба зробити вибір", - сказав він.

Як значив депутат, "ймовірно, якийсь контроль над Telegram з боку Росії є і ми не маємо гарантії, що вся інформація окремих людей там під захистом і не видається секретним службам РФ".

"Чи ми маємо 100% гарантію, що це Дуров власник Телеграму? За його словами, так. А він, насправді, мало що каже. До того ж, немає інформації про те, що Дуров відмовився від російського паспорту. Він зараз є громадянином ОАЕ, але це не передбачає відмови від російського громадянства.", - сказав Юрчишин.

За його словами, історії, коли Telegram блокує те, що не на користь Росії, демонструють, що комунікація у засновника компанії Павла Дурова з путінським режимом, можливо, і залишилась.

Щодо конкретних шляхів до санкцій проти Telegram, то потрібно пройти цілий шлях. "Тобто фіксація проблем, фіксація того, що мережа не працює, фіксація викликів, які в нас стоять для національної безпеки, винесення це РНБО, рішення РНБО, указ президента, ведення дію указу президента. Чи ця карта залишається на столі? Так. Чи її можна задіяти? Так, якщо якийсь удар по нашій інформаційній безпеці буде дуже болючим", - додав Юрчишин.

Використання Telegram в Україні

За даним опитування фонду "Демократичні ініціативи", найбільше українці цікавляться в Інтернеті інформацією про війну з Росією (81%).

Основними джерелами інформації про щоденні новини для опитаних українців є Youtube (41%), місцеві Telegram-канали (39%), загальнонаціональні Telegram-канали (37%), Facebook (36%), інші люди (35%) та телемарафон "Єдині новини" (38%).

Telegram був заснований у серпні 2013 року Павлом Дуровим, російським підприємцем, який також є засновником соціальної мережі "ВКонтакте". Станом на 1 квітня 2024 року Telegram має 900 мільйонів активних користувачів щомісяця.

Читайте РБК-Україна в Google News
Telegram Верховна рада
NEWS
Понад 700 окупантів та 32 артсистеми. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Понад 700 окупантів та 32 артсистеми. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
DAILY
Ярослав Юрчишин: Нема гарантії, що інформація в Telegram не видається спецслужбам РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ярослав Юрчишин: Нема гарантії, що інформація в Telegram не видається спецслужбам РФ