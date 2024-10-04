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У Telegram назвали причину останніх збоїв

П'ятниця 04 жовтня 2024 19:48
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У Telegram назвали причину останніх збоїв Фото: у Telegram назвали причину останніх збоїв (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Месенджер Telegram протягом останніх кількох днів зазнав безпрецедентних навантажень через події на Близькому Сході. У зв'язку з цим у сервісі спостерігалися масштабні збої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Telegram.

"У зв'язку з останніми подіями на Близькому Сході, зокрема в Ізраїлі, Лівані та Ірані, Telegram зазнав безпрецедентних навантажень", - йдеться в повідомленні.

Так, протягом останніх кількох днів деякі користувачі могли зіткнутися з тимчасовими проблемами зі з'єднанням та труднощами з доступом до медіа.

"Завдяки зусиллям нашої технічної команди Telegram залишався доступним у більшості країн, і наразі всі проблеми повністю вирішені. Перепрошуємо за тимчасові незручності", - додали у пресслужбі месенджера.

Збої у Telegram

Нагадаємо, останніми днями у месенджері Telegram спостерігалися масштабні збої.

Зокрема, у четвер, 3 жовтня, користувачі масово скаржилися на проблеми у роботі сервісу. Повідомлення повільно завантажувалися та надсилалися.

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