У Telegram назвали причину останніх збоїв

Месенджер Telegram протягом останніх кількох днів зазнав безпрецедентних навантажень через події на Близькому Сході. У зв'язку з цим у сервісі спостерігалися масштабні збої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Telegram.

"У зв'язку з останніми подіями на Близькому Сході, зокрема в Ізраїлі, Лівані та Ірані, Telegram зазнав безпрецедентних навантажень", - йдеться в повідомленні.

Так, протягом останніх кількох днів деякі користувачі могли зіткнутися з тимчасовими проблемами зі з'єднанням та труднощами з доступом до медіа.

"Завдяки зусиллям нашої технічної команди Telegram залишався доступним у більшості країн, і наразі всі проблеми повністю вирішені. Перепрошуємо за тимчасові незручності", - додали у пресслужбі месенджера.