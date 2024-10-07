В Раде ограничивают использование Telegram: что об этом известно

В Верховной Раде ограничат использование многоплатформенного мессенджера Telegram - по рекомендации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию народного депутата Ярослава Юрчишина в Facebook.
Юрчишин, являющийся главой комитета ВРУ по вопросам свободы слова, рассказал, что получил распоряжение от аппарата парламента с новыми положениями о работе Telegram в локальной сети Верховной Рады.
Решение аппарата ВРУ насчет Telegram (скриншот: facebook.com/yaroslav.yurchyshyn)
Исходя из него (по рекомендации Национального координационного центра кибербезопасности) аппарат Рады предпринимает следующие меры безопасности:
Уточняется, что блокировка работы мессенджера производится с помощью технических и программных средств. Кроме того, производится фиксирование запросов на несанкционированные попытки подключения к сервису.
Политика использования Telegram в ВРУ (скриншот: facebook.com/yaroslav.yurchyshyn)
"Думаю, что такие меры безопасности вполне логичны. К сожалению, уже были примеры, когда посторонние получали данные госработников через Telegram, которым пользовались на рабочих устройствах. Или создавали фейки, как в случае с якобы каналом спикера Руслана Стефанчука. Этим распоряжением мы минимизируем риски", - подчеркнул Юрчишин.
В заключение он отметил, что "это касается именно работников аппарата Рады и не ограничивает использование мессенджера в личных целях".
Публикация Юрчишина (скриншот: facebook.com/yaroslav.yurchyshyn)
Напомним, многоплатформенный мессенджер Telegram был основан в августе 2013 года российским предпринимателем Павлом Дуровым (являющимся также основателем подсанкционной российской социальной сети "ВКонтакте"). По состоянию на 1 апреля 2024 года Telegram имел 900 млн активных пользователей ежемесячно.
Ранее глава комитета ВРУ по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин рассказывал, что информация из мессенджера может выдаваться секретным службам РФ, так что если утечка информации подтвердится, Украина может заблокировать Telegram.
Позже спикер парламента Руслан Стефанчук предупредил украинцев о фейковом аккаунте в Telegram и попросил не отвечать на сообщения с якобы его аккаунта, ведь он давно не пользуется этим мессенджером.
В начале октября 2024 года пользователи неоднократно сообщали также о сбоях в работе мессенджера. В Telegram объяснили, что в течение этого периода сервис испытал беспрецедентные нагрузки из-за событий на Ближнем Востоке. Именно поэтому якобы в его работе наблюдались масштабные сбои.
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