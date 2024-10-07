В Раде ограничивают использование Telegram: что об этом известно

Telegram в Украине

Напомним, многоплатформенный мессенджер Telegram был основан в августе 2013 года российским предпринимателем Павлом Дуровым (являющимся также основателем подсанкционной российской социальной сети "ВКонтакте"). По состоянию на 1 апреля 2024 года Telegram имел 900 млн активных пользователей ежемесячно.

Ранее глава комитета ВРУ по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин рассказывал, что информация из мессенджера может выдаваться секретным службам РФ, так что если утечка информации подтвердится, Украина может заблокировать Telegram.

Позже спикер парламента Руслан Стефанчук предупредил украинцев о фейковом аккаунте в Telegram и попросил не отвечать на сообщения с якобы его аккаунта, ведь он давно не пользуется этим мессенджером.

В начале октября 2024 года пользователи неоднократно сообщали также о сбоях в работе мессенджера. В Telegram объяснили, что в течение этого периода сервис испытал беспрецедентные нагрузки из-за событий на Ближнем Востоке. Именно поэтому якобы в его работе наблюдались масштабные сбои.

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