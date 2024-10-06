Стефанчук попередив про повідомлення з його фейкового акаунта у Telegram

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук просить не відповідати на повідомлення з нібито його акаунта у Telegram – він давно не користується цим месенджером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стефанчука у Facebook .

"У Telegram від мого імені з фейкового акаунта розсилають фейкові повідомлення. Не відкривайте! Не беріть слухавку! Не перетелефоновуйте!" - написав спікер парламенту.

Він пояснив, що вже майже три роки не користується Telegram "з ідеологічних міркувань".