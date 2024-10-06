ua en ru
Нд, 06 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Стефанчук попередив про повідомлення з його фейкового акаунта у Telegram

Неділя 06 жовтня 2024 00:20
UA EN RU
Стефанчук попередив про повідомлення з його фейкового акаунта у Telegram Фото: спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук просить не відповідати на повідомлення з нібито його акаунта у Telegram – він давно не користується цим месенджером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стефанчука у Facebook.

"У Telegram від мого імені з фейкового акаунта розсилають фейкові повідомлення. Не відкривайте! Не беріть слухавку! Не перетелефоновуйте!" - написав спікер парламенту.

Він пояснив, що вже майже три роки не користується Telegram "з ідеологічних міркувань".

Нагадаємо, 3 жовтня, користувачі Telegram масово скаржилися на проблеми у роботі сервісу. Повідомлення повільно завантажувалися та надсилалися.

У Telegram пояснили, що протягом останніх кількох днів зазнав безпрецедентних навантажень через події на Близькому Сході. У зв'язку з цим у сервісі спостерігалися масштабні збої.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Руслан Стефанчук Telegram
NEWS
Росія запустила "Шахеди" в напрямку України: де оголошено тривогу
Росія запустила "Шахеди" в напрямку України: де оголошено тривогу
DAILY
"Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію
Юлія Акимова, Віталій Носач "Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію