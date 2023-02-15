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До Ради надійшли заяви на складання мандатів від Королевської та її чоловіка

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Середа 15 лютого 2023 12:05
До Ради надійшли заяви на складання мандатів від Королевської та її чоловіка Фото: Наталія Королевська, народний депута (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Заяви на складання мандатів народних депутатів Наталії Королевської та її чоловіка Юрія Солода надійшли до Верховної ради.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Верховної ради Руслана Стефанчука.

"Заяви на складання повноважень народного депутата України до Верховної ради України надійшли. Офіційно. Відповідно і позбавлення мандатів відбудеться у законний спосіб, згідно з Конституцією України", - пише Стефанчук.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ще в січні голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія попереджав про те, що Верховну раду продовжать очищувати від проросійських політиків.

Також агентство повідомляло, що Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод написали заяви на складання мандату в кінці січня.

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До Ради надійшли заяви на складання мандатів від Королевської та її чоловіка
До Ради надійшли заяви на складання мандатів від Королевської та її чоловіка
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