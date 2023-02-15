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В Раду поступили заявления на сложение мандатов от Королевской и ее мужа

Новина українською →
Среда 15 февраля 2023 12:05
В Раду поступили заявления на сложение мандатов от Королевской и ее мужа Фото: Наталья Королевская, народный депутат (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Заявления на сложение мандатов народных депутатов Натальи Королевской и ее мужа Юрия Солода поступили в Верховную раду.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Верховной рады Руслана Стефанчука.

"Заявления на сложение полномочий народного депутата Украины в Верховную раду Украины поступили. Официально. Соответственно и лишение мандатов произойдет законным способом, согласно Конституции Украины", - пишет Стефанчук.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что еще в январе глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия предупреждал о том, что Верховную раду продолжат очищать от пророссийских политиков.

Также агентство сообщало, что Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод написали заявления на сложение мандата в конце января.

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Верховная рада
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В Раду поступили заявления на сложение мандатов от Королевской и ее мужа
В Раду поступили заявления на сложение мандатов от Королевской и ее мужа
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