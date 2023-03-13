ua ru
Пн, 13 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Раді хочуть посилити штрафи для супермаркетів та громадського харчування за фальсифікат

Новость на русском →
Україна, Понеділок 13 березня 2023 18:55
У Раді хочуть посилити штрафи для супермаркетів та громадського харчування за фальсифікат Фото: у Раді хочуть посилити штрафи для супермаркетів та громадського харчування за фальсифікат (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Народні депутати розглянуть законопроект №9095, який передбачає збільшення розміру штрафів для супермаркетів та громадського харчування за фальсифікат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

У пояснювальній записці вказано, що основним завданням законопроекту є посилення відповідальності за порушення суб’єктами господарювання, а також громадян, які займаються підприємницькою діяльністю в цих галузях, законодавства про захист прав споживачів.

Відповідаліність планують посилювати шляхом збільшення розміру штрафів та встановленням кримінальної відповідальності за надання недостовірної інформації про продукцію, вживання якої заподіяло шкоду здоров'ю споживачів або призвело до загибелі людей чи інших тяжких наслідків.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Верховна рада України планує виділити додаткові 500 мільярдів гривень на військові видатки.

Нагадаємо, днями місія МВФ почала переговори з Україною про програму кредитування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада общепит
NEWS
Лідер Китаю планує поговорити із Зеленським, - WSJ
Лідер Китаю планує поговорити із Зеленським, - WSJ
DAILY
Навіщо Росії Бахмут "за будь-яку ціну" і чому Україна вирішила утримувати місто
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Навіщо Росії Бахмут "за будь-яку ціну" і чому Україна вирішила утримувати місто