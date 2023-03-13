В Раде хотят усилить штрафы для супермаркетов и общепита за фальсификат

Народные депутаты рассмотрят законопроект №9095, предусматривающий увеличение размера штрафов для супермаркетов и общепита за фальсификат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

В пояснительной записке указано, что основная задача законопроекта - усиление ответственности за нарушение субъектами хозяйствования, а также граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью в этих отраслях, законодательства о защите прав потребителей.

Ответственность планируется усиливать как путем увеличения размера штрафов, так и установлением уголовной ответственности за предоставление невероятной информации о продукции.

В настоящее время размер штрафов составляет от одной до пяти тысяч гривен. Однако их предлагают увеличить от трех тысяч до восьми тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

При этом, если деятельность привела к гибели людей или другим тяжким последствиям наказанием, предусматривается лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Как отметили авторы законопроекта, они ориентировались на законы ЕС, где действует достаточно жесткая, однако, максимально эффективная система защиты потребителей как на общественном, так и на государственном уровне.