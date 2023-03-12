Рада хоче виділити на армію додаткові 500 млрд гривень, - нардеп

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Ярослава Железняка.

"Будуть збільшені військові видатки на більше ніж півтрильйона гривень", - повідомив нардеп.

За його словами, зміни до бюджету можуть бути внесені вже цього місяця. Це найбільше збільшення бюджету за всю історію України.

Нагадаємо, днями місія МВФ почала переговори з Україною про програму кредитування.

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