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Рада хоче виділити на армію додаткові 500 млрд гривень, - нардеп

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Україна, Неділя 12 березня 2023 19:11
Рада хоче виділити на армію додаткові 500 млрд гривень, - нардеп Фото: Рада хоче виділити на армію додаткові 500 млрд гривень (facebook.com MinistryofDefence.UA)
Автор: Каріна Левицька

Верховна рада України планує виділити додаткові 500 мільярдів гривень на військові видатки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Ярослава Железняка.

"Будуть збільшені військові видатки на більше ніж півтрильйона гривень", - повідомив нардеп.

За його словами, зміни до бюджету можуть бути внесені вже цього місяця. Це найбільше збільшення бюджету за всю історію України.

Нагадаємо, днями місія МВФ почала переговори з Україною про програму кредитування.

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