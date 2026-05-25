У Раді анонсували реформу ФОПів за польською моделлю

В Україні після завершення війни можуть реформувати спрощену систему оподаткування для ФОПів за моделлю, схожою на польську. Зокрема, йдеться про збільшення ліміту доходу та запровадження різних ставок податків залежно від виду діяльності.

Про це заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв’ю SPEKA , повідомляє РБК-Україна .

Головне:

За словами Данила Гетманцева, майбутня модель спрощеної системи вже закладена в Національній стратегії доходів. Вона передбачає підхід, схожий на польський.

''Вона передбачає, з одного боку, значне збільшення ліміту – аж до 2 мільйонів євро, а з іншого – диференційовані ставки оподаткування залежно від виду діяльності та доходів'', – заявив нардеп.

Водночас, за його словами, до завершення війни реформу впроваджувати не будуть.

Гетманцев наголосив, що спрощена система оподаткування має працювати виключно для малого бізнесу. На його думку, зараз великий та середній бізнес використовує ФОПів для мінімізації податків.

''Спрощена система оподаткування має існувати виключно для малого бізнесу. Вона не може і не буде системоутворюючою в країні'', – сказав він.

Також у Раді критикують нинішню систему лімітів для платників ПДВ. Гетманцев зазначив, що зараз для бізнесу на загальній системі діє ліміт у 1 млн грн, тоді як для ФОПів третьої групи він значно вищий.

На думку депутата, в Україні має діяти єдиний підхід для всіх форм бізнесу – незалежно від того, чи це ФОП, ТОВ або велика корпорація.

При цьому Гетманцев запевнив, що для малого бізнесу умови не повинні погіршитися. Він навів приклад Польщі, де для торгівлі діє податок у 3% від доходів, тоді як в Україні зараз для третьої групи ФОП ставка становить 5%.

''Люди як працювали, так і працюватимуть, якщо бізнес дійсно малий'', – додав він.