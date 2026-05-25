В Раде анонсировали реформу ФОПов по польской модели
В Украине после завершения войны могут реформировать упрощенную систему налогообложения для ФОП по модели, похожей на польскую. В частности, речь идет об увеличении лимита дохода и введении различных ставок налогов в зависимости от вида деятельности.
Об этом заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью SPEKA, сообщает РБК-Украина.
Главное:
- После войны в Украине могут реформировать упрощенную систему для ФОП.
- Новая модель предусматривает лимит дохода до 2 млн евро.
- Ставки налогов хотят сделать дифференцированными.
- Во власти заявляют, что система должна работать только для малого бизнеса.
- До завершения войны изменений внедрять не планируют.
По словам Даниила Гетманцева, будущая модель упрощенной системы уже заложена в Национальной стратегии доходов. Она предусматривает подход, похожий на польский.
''Она предусматривает, с одной стороны, значительное увеличение лимита - вплоть до 2 миллионов евро, а с другой - дифференцированные ставки налогообложения в зависимости от вида деятельности и доходов'', - заявил нардеп.
В то же время, по его словам, до завершения войны реформу внедрять не будут.
Гетманцев отметил, что упрощенная система налогообложения должна работать исключительно для малого бизнеса. По его мнению, сейчас крупный и средний бизнес использует ФОП для минимизации налогов.
''Упрощенная система налогообложения должна существовать исключительно для малого бизнеса. Она не может и не будет системообразующей в стране'', - сказал он.
Также в Раде критикуют нынешнюю систему лимитов для плательщиков НДС. Гетманцев отметил, что сейчас для бизнеса на общей системе действует лимит в 1 млн грн, тогда как для ФОП третьей группы он значительно выше.
По мнению депутата, в Украине должен действовать единый подход для всех форм бизнеса - независимо от того, это ФОП, ООО или крупная корпорация.
При этом Гетманцев заверил, что для малого бизнеса условия не должны ухудшиться. Он привел пример Польши, где для торговли действует налог в 3% от доходов, тогда как в Украине сейчас для третьей группы ФОП ставка составляет 5%.
''Люди как работали, так и будут работать, если бизнес действительно малый'', - добавил он.