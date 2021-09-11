В Раде заявили, что оценка Венецианской комиссией закона об олигархах позволит выявить его недостатки

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что считает правильным решением передать законопроект о деолигархизации Венецианской комиссии для заключения, поскольку это позволит учесть в будущем возможные недостатки и разработать качественный закон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"То, что Венецианская комиссия будет максимально объективной, не вызывает никаких вопросов ни у меня, ни у оппозиции, ни у власти, ни, я уверен, у международного сообщества. Это будет хорошим ещё одним пунктом, который либо подтвердит все наши желания провести такую реформу (деолигархизации, - ред.), или, если есть какие-либо недостатки, их учесть в дальнейшем, для того, чтобы законы были максимально качественными, соответствовали Конституции Украины, соответствовали международным принципам. Поэтому я считаю, что это правильное решение", - сказал Разумков.
Он напомнил, что с просьбой передать законопроект о деолигархизации в Венецианскую комиссию к нему обратились одновременно уполномоченная Верховной рады по правам человека и четыре парламентские фракции.
"Это первый случай, когда мы увидели полное объединение всех оппозиционных фракций, которые представлены в Верховной раде, с просьбой к председателю Верховной Рады, направить такой законопроект в Венецианскую комиссию", - подчеркнул спикер ВР.
Как сообщалось, Верховная рада 1 июля приняла за основу президентский законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).
Позже уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрия Разумкова с официальным письмом, в котором отметила несоответствие Конституции законопроекта об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию. Это решение также поддержали 4 фракции парламента.
В то же время, народные депутаты в период подготовки законопроекта ко второму чтению зарегистрировали 1257 правок. Среди основных направлений изменений - определение органа, который получит полномочия признавать физлицо олигархом, а также детализация этой процедуры.
10 сентября председатель Верховной рады Дмитрий Разумков направил законопроект №5599 об олигархах в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию).