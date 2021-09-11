У Раді заявили, що оцінка Венеціанською комісією закону про олігархів дозволить виявити його недоліки 

Голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що вважає правильним рішенням передати законопроект про деолігархізацію Венеціанської комісії для висновку, оскільки це дозволить врахувати в майбутньому можливі недоліки і розробити якісний закон.

"Те, що Венеціанська комісія буде максимально об'єктивною, не викликає жодних питань ні у мене, ні в опозиції, ні у влади, ні, я впевнений, у міжнародного співтовариства. Це буде хорошим ще одним пунктом, який або підтвердить всі наші бажання провести таку реформу (деолігархізації, - ред.), або, якщо є які-небудь недоліки, їх врахувати надалі, для того, щоб закони були максимально якісними, відповідали Конституції України, відповідали міжнародним принципам. Тому я вважаю, що це правильне рішення", - сказав Разумков.

Він нагадав, що з проханням передати законопроект про деолігархізацію до Венеціанської комісії до нього звернулися одночасно уповноважена Верховної ради з прав людини і чотири парламентські фракції.

"Це перший випадок, коли ми побачили повне об'єднання всіх опозиційних фракцій, які представлені у Верховній раді, з проханням до голови Верховної ради, направити такий законопроект до Венеціанської комісії", - підкреслив спікер ВР.