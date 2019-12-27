В Раде зарегистрировали законопроект о медиа

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Текста законопроекта на сайте Верховной Рады пока нет

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект "О медиа" № 2693. Документ был внесен 27 декабря, сообщает РБК-Украина.

Текста законопроекта и сопроводительных документов на сайте парламента пока нет.

Напомним, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину до конца 2019 года разработать и внести на рассмотрение Верховной рады законопроект по урегулированию деятельности СМИ в Украине. В документе должны быть предусмотрены механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения.

Министерство культуры презентовало основные пункты нового законопроекта относительно урегулирования деятельности СМИ в Украине. В частности, законопроектом предусмотрено появление омбудсмена по вопросам информации, запрет на владение или финансирования медиа гражданами/компаниями РФ, регистрация медиа и ответственность.

Ранее РБК-Украина писало, что в новом законе о медиа планируют ввести ответственность за умышленное распространение информации, которая является элементом военной агрессии Российской Федерации против Украины.

Также сообщалось, что нормы закона о медиа будут действовать до завершения войны в Украине. Большая часть норм так называемого закона о дезинформации будет действовать только до тех пор, пока не будут деоккупированы украинские территории.