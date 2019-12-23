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В Минкульте представят законопроект о дезинформации в начале января

Новости » Политика     23.12.2019 - 14:18
В Минкульте представят законопроект о дезинформации в начале января
Фото: Владимир Бородянский (facebook.com/borodyanskiy)

Законопроект находится на финальной стадии разработки

Министерство культуры, молодежи и спорта планирует представить на обсуждение законопроект о дезинформации в начале января 2020 года. Об этом сообщил министр культуры Владимир Бородянский в своем Telegram.

По его словам, законопроект находится на финальной стадии разработки. При этом к наработкам привлекались представители журналистского и медиа сообщества.

"Мы готовы представить его (законопроект о дезинформации - ред.) ко второму этапу обсуждения. Учитывая большую общественную важность этого законопроекта, который касается в первую очередь государственной и информационной безопасности, глубоко убежден, что он должен проходить через публичный диалог. Мы представим его на обсуждение в начале января и будем готовы дорабатывать на основе публичного диалога", - написал Бородянский.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в новом законе о медиа планируют ввести ответственность за умышленное распространение информации, которая является элементом военной агрессии Российской Федерации против Украины.

Также сообщалось, что нормы закона о медиа будут действовать до завершения войны в Украине. Большая часть норм так называемого закона о дезинформации будет действовать только до тех пор, пока не будут деоккупированы украинские территории.

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