ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Раді зареєстрували законопроект про медіа

Новини » Політика     27.12.2019 - 22:55
У Раді зареєстрували законопроект про медіа
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Тексту законопроекту на сайті Верховної Ради поки немає

У Верховній Раді зареєстрували законопроект "Про медіа" № 2693. Документ був внесений 27 грудня, повідомляє РБК-Україна.

Тексту законопроекту і супровідних документів на сайті парламенту поки що немає.

Нагадаємо, 9 листопада президент України Володимир Зеленський доручив уряду до кінця 2019 року розробити і внести на розгляд парламенту законопроект щодо врегулювання діяльності ЗМІ в Україні. В документі мають бути передбачені механізми запобігання розповсюдження недостовірної, спотвореної інформації, а також її спростування.

Міністерство культури презентувало основні пункти нового законопроекту щодо врегулювання діяльності ЗМІ в Україні. Зокрема, законопроектом передбачена поява омбудсмена з питань інформації, заборона на володіння чи фінансування медіа громадянами/компаніями РФ, реєстрація медіа та відповідальність.

Раніше РБК-Україна писало, що в новому законі про медіа планують ввести відповідальність за умисне поширення інформації, яка є елементом воєнної агресії Російської Федерації проти України.

Також повідомлялося, що норми закону про медіа будуть діяти до завершення війни в Україні. Більша частина норм так званого закону про дезінформації буде діяти тільки до тих пір, поки не будуть деоккупированы українські території.

Кабмін підготував реформу ринку праці: що зміниться Зеленський підписав закон про документи для жителів Донбасу
Новини України медиаВерховна РадаЗакон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся