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В Минкульте презентовали основные пункты нового закона о медиа

Новости » Политика     15.11.2019 - 11:19
В Минкульте презентовали основные пункты нового закона о медиа
Фото: Анатолий Максимчук (faculty.film.ua)

В новом законе планируют ввести ответственность за умышленную дезинформацию

В Министерстве культуры презентовали основные пункты нового законопроект по урегулированию деятельности СМИ в Украине. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

По словам первого заместителя министра культуры, молодежи и спорта Анатолия Максимчука, в новом законе о медиа планируют ввести ответственность за умышленное распространение информации, которая является элементом военной агрессии Российской Федерации против Украины.

"Не могут быть определены дезинформацией оценочные и критические суждения, сатира. Ответственность за дезинформацию должно быть на основании решения суда, она должна быть такой, чтобы человек или субъект не захотел ее распространять", - сказал Максимчук.

В Минкульте для минимизации распространения дезинформации предложили такие ключевые элементы системы:

  • омбудсмен по вопросам информации;
  • саморегулирования журналистского сообщества;
  • информирование;
  • усовершенствованный порядок опровержения информации;
  • медиаграмотность;
  • запрет на Володина и / или финансирования медиа гражданами и / или компаниями РФ;
  • аккредитация иностранных журналистов;
  • регистрация медиа;
  • ответственность.

Напомним, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину до конца 2019 года разработать и внести на рассмотрение Верховной рады законопроект по урегулированию деятельности СМИ в Украине. В документе должны быть предусмотрены механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения.

Также РБК-Украина писало, что Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова. Основными задачами Совета является формирование предложений по защите информационного пространства в интересах информационной безопасности Украины, обеспечение реализации прав граждан на свободу слова и получение объективной, достоверной информации, а также обеспечение гарантий законной профессиональной деятельности журналистов.

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