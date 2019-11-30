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Нормы закона о медиа будут действовать до завершения войны в Украине, - Минкульт

Новости » Политика     30.11.2019 - 15:48
Нормы закона о медиа будут действовать до завершения войны в Украине, - Минкульт
Фото: Владимир Бородянский (facebook.com/borodyanskiy)

Большинство норм закона будут действовать в период войны

Большинство норм закона об урегулировании деятельности СМИ в Украине будут действовать только во время войны в Украине. Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью "Зеркалу недели", передает РБК-Украина.

По словам Бородянского, большая часть норм так называемого закона о дезинформации будет действовать только до тех пор, пока не будут деоккупированы украинские территории.

"Многие меня спрашивают: мол, почему мы делаем то, чего нет в Европе? Но в Европе нет войны, а у нас она есть. Много норм из тех, которые мы будем обсуждать в законопроекте о дезинформации, будут действовать до тех пор, пока часть Украины будет временно оккупирована", - пояснил министр.

Напомним, ранее Министерство культуры презентовало основные пункты нового законопроекта об урегулировании деятельности СМИ в Украине. В частности, законопроектом предусмотрено появление омбудсмена по вопросам информации, запрет на владение или финансирования медиа гражданами/компаниями РФ, регистрация медиа и ответственность.

Как известно, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству до конца 2019 года разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект об урегулировании деятельности СМИ в Украине. В документе должны быть предусмотрены механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, а также ее опровержение.

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