Комитет Рады рассмотрит закон о расходах на выплату льготных пенсий

Законом предлагается осуществлять финансирование расходов за счет госбюджета
Комитет Верховной рады по вопросам экологической политики и природопользования рассмотрит проект закона №2380 "О внесении изменений в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" о расходах на выплату и доставку льготных пенсий". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня заседания комитетов, опубликованную на сайте ВР.
Так, заседание комитета состоится 26 ноября.
"Законопроекты, по которым комитет не является главным: проект закона о внесении изменений в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" о расходах на выплату и доставку льготных пенсий (р.№2380, н.д. А.Василевский-Смаглюк)", - говорится в повестке дня.
Отметим, проектом предусматривается, что финансирование фактических расходов на выплату и доставку пенсий, которые назначены на льготных условиях для работников зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения, осуществляется за счет средств государственного бюджета Украины.
"Меняется механизм покрытия расходов Пенсионного фонда на выплату и доставку пенсий по возрасту, назначенных на льготных условиях, а также вводится механизм рассрочки уплаты задолженности по вышеупомянутых расходов", - указано в пояснительной записке к проекту.
Напомним, Пенсионный фонд Украины обнаружил в пенсионных делах украинцев 150258 неверных записей. Так, Пенсионный фонд осуществил проверку актуальности данных о паспортных документах в электронных пенсионных делах на основании информации Государственной миграционной службы.
Как писало РБК-Украина, министр финансов Оксана Маркарова заявила, что перерасчет пенсий планируется провести с апреля месяца.