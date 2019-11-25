Комитет Рады рассмотрит закон о расходах на выплату льготных пенсий

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законом предлагается осуществлять финансирование расходов за счет госбюджета

Комитет Верховной рады по вопросам экологической политики и природопользования рассмотрит проект закона №2380 "О внесении изменений в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" о расходах на выплату и доставку льготных пенсий". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня заседания комитетов, опубликованную на сайте ВР.

Так, заседание комитета состоится 26 ноября.

"Законопроекты, по которым комитет не является главным: проект закона о внесении изменений в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" о расходах на выплату и доставку льготных пенсий (р.№2380, н.д. А.Василевский-Смаглюк)", - говорится в повестке дня.

Отметим, проектом предусматривается, что финансирование фактических расходов на выплату и доставку пенсий, которые назначены на льготных условиях для работников зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения, осуществляется за счет средств государственного бюджета Украины.

"Меняется механизм покрытия расходов Пенсионного фонда на выплату и доставку пенсий по возрасту, назначенных на льготных условиях, а также вводится механизм рассрочки уплаты задолженности по вышеупомянутых расходов", - указано в пояснительной записке к проекту.

Напомним, Пенсионный фонд Украины обнаружил в пенсионных делах украинцев 150258 неверных записей. Так, Пенсионный фонд осуществил проверку актуальности данных о паспортных документах в электронных пенсионных делах на основании информации Государственной миграционной службы.

Как писало РБК-Украина, министр финансов Оксана Маркарова заявила, что перерасчет пенсий планируется провести с апреля месяца.