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В Раде нет законопроектов по Донбассу, - Корниенко

Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

В Раде нет законопроектов, которые могут быть связаны с Донбассом. Действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Луганской и Донецкой областей продлевают стабильно.

Об этом первый заместитель главы парламента Александр Корниенко рассказал в интервью РБК-Украина.

"Мне неизвестно о каких-то таких наших насущных инициативах", - отметил он.

Проект изменений по децентрализации, конечно, обсуждается без каких-либо особых статусов, отметил Корниенко.

"Мы понимаем, что они в данных политических условиях невозможны, мы против этого, президент против этого, о чем неоднократно заявляли", - добавил он.

Напомним, Украина не намерена отзывать законопроект о переходном периоде.

Отметим, в украинской делегации в ТКГ объяснили, почему Россия боится закона о переходном периоде.

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ДонбассВерховная рада