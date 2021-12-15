Украина не намерена отзывать законопроект о переходном периоде

Законопроект о переходном периоде вызвал остро негативную реакцию со стороны России. Однако, в Украине не планируют его отзывать.

Об этом заявила в комментарии РБК-Украина вице-премьер-министр и глава Минреинтеграции Ирина Верещук, говорится в материале " Болевая точка. Почему Россия боится "переходного периода" для Донбасса и Крыма ".

По ее словам, отзывать проект закона из Верховной рады никто не собирается. Верещук отметила, что парламентских механизмов вполне достаточно, чтобы доработать законопроект с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

"Проводятся многочисленные консультации с депутатами, экспертами, общественными организациями и международными партнерами. Следовательно, доработка законопроекта будет продолжаться еще некоторое время", - сообщила она.

По словам министра, ей неизвестно о каких-либо договоренностях Украины и западных партнеров не выносить на голосование и не принимать закон о переходном периоде.