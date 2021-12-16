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У Раді немає законопроектів по Донбасу, - Корнієнко

Автор: Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

У Раді немає законопроектів, які пов'язані з Донбасом. Дію закону про особливий порядок самоврядування в окремих районах Луганської і Донецької областей продовжують стабільно.

Про це перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Мені невідомо про якісь такі наші насущні ініціативи", - зазначив він.

Проект змін по децентралізації, звичайно, обговорюється без будь-яких особливих статусів, зазначив Корнієнко.

"Ми розуміємо, що вони в даних політичних умовах неможливі, ми проти цього, президент проти цього, про що неодноразово заявлялось", - додав він.

Нагадаємо, Україна не має наміру відкликати законопроект про перехідний період.

Зазначимо, в українській делегації в ТКГ пояснили, чому Росія боїться закону про перехідний період.

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