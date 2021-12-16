У Раді немає законопроектів по Донбасу, - Корнієнко

У Раді немає законопроектів, які пов'язані з Донбасом. Дію закону про особливий порядок самоврядування в окремих районах Луганської і Донецької областей продовжують стабільно.

Про це перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко розповів в інтерв'ю РБК-Україна .

"Мені невідомо про якісь такі наші насущні ініціативи", - зазначив він.

Проект змін по децентралізації, звичайно, обговорюється без будь-яких особливих статусів, зазначив Корнієнко.

"Ми розуміємо, що вони в даних політичних умовах неможливі, ми проти цього, президент проти цього, про що неодноразово заявлялось", - додав він.