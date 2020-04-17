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У Раді заблокували підписання закону про право Кабміну визначати адмінцентри ОТО

Новини » Політика     17.04.2020 - 13:04
У Раді заблокували підписання закону про право Кабміну визначати адмінцентри ОТО
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідно до закону, Кабмін також отримує право подавати до ВР законопроекти про створення і ліквідацію районів

У Верховній раді України заблокували підписання законопроекту №2653 "Про внесення змін до закону "Про місцеве самоврядування в Україні", яким Кабмін уповноважили визначати адмінцентри територіальних громад. Про це свідчить інформація на сайті ВР.

Відзначимо, документом також передбачається ввести поняття адміністративного центру територіальної громади і території територіальної громади.

Відповідно до закону, до прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій України визначення адміністративних центрів територіальних громад та затвердження територій територіальних громад здійснює Кабмін.

Так, у п'ятницю, 17 квітня, на сайті парламенту зареєстрували проект постанови №2653-П "Про скасування результатів голосування Верховної ради від 16.04.2020 року про прийняття в другому читанні як закону проекту закону про внесення змін до ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" (№ 2653 від 20.12.2019)".

Його автор - позафракційний депутат Антон Поляков.

Нагадаємо, парламент схвалив даний проект закону в другому читанні в четвер, 16 квітня. За нього проголосували 264 нардепа.

Як писало РБК-Україна, 17 січня парламент підтримав за основу законопроект №2653.

Так, 16 січня президент України Володимир Зеленський відкликав законопроект про децентралізацію.

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