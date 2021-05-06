В Раде создали группу для доработки законопроекта о ликвидации ГАСИ

В Верховной раде создали рабочую группу для доработки законопроекта о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции. Ее создали на базе комитета по вопросам организации государственной власти.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Рады.

"Комитету было рекомендовано создать рабочую группу по доработке проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию государственного регулирования в сфере градостроительства", - говорится в сообщении. Руководителем рабочей группы назначена замглавы комитета Елена Шуляк. Кроме того, Министерству развития общин и территорий предложили присоединиться к обсуждению и доработке данного проекта закона в рамках деятельности созданной рабочей группы.