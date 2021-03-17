Ликвидация ГАСИ: закон Кабмина внесут в Раду на следующей неделе

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что законопроект о реформировании государственного регулирования в сфере градостроительства должен быть подан на рассмотрение в Верховную раду. Это должно произойти на следующей неделе.

"Мы продолжаем реформирование сферы градостроительства. Уже сделаны значительные шаги, в частности создан открытый и прозрачный электронный реестр, в котором на сегодняшний день зарегистрировано уже более 60 тысяч разрешительных документов", - сказал глава Кабинета министров.

Премьер подчеркнул, что принятие закона необходимо, чтобы реформа заработала на полную.

"Чтобы реформа заработала на полную, нужно внести изменения в законодательство. Соответствующий законопроект уже на следующей неделе мы должны подать в парламент", - сказал глава правительства.