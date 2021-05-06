У Раді створили групу для доопрацювання законопроекту про ліквідацію ДАБІ

У Верховній раді створили робочу групу для доопрацювання законопроекту про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції. Її створили на базі комітету з питань організації державної влади.
"Комітету було рекомендовано утворити робочу групу з доопрацювання проекту закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування державного регулювання у сфері містобудування", - сказано у повідомленні.
Керівником робочої групи призначили замглави комітету Олену Шуляк.
Крім того, Міністерству розвитку громад та територій запропонували долучитися до обговорення та доопрацювання цього проекту закону у рамках діяльності створеної робочої групи.
Нагадаємо, наприкінці квітня було презентовано концепцію документу. Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов анонсував, що законопроект про ліквідацію ДАБІ зареєструють у ВР у травні.
Як писало РБК-Україна, 17 березня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що законопроект про ліквідацію ДАБІ має бути поданий на розгляд у парламент.
В інтерв'ю РБК-Україна Шуляк розкритикувала реформу ДАБІ. Нардеп підкреслила, що ця реформа є ганьбою для влади.