У Раді створили групу для доопрацювання законопроекту про ліквідацію ДАБІ

У Верховній раді створили робочу групу для доопрацювання законопроекту про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції. Її створили на базі комітету з питань організації державної влади.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Ради.

"Комітету було рекомендовано утворити робочу групу з доопрацювання проекту закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування державного регулювання у сфері містобудування", - сказано у повідомленні. Керівником робочої групи призначили замглави комітету Олену Шуляк. Крім того, Міністерству розвитку громад та територій запропонували долучитися до обговорення та доопрацювання цього проекту закону у рамках діяльності створеної робочої групи.