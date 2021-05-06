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У Раді створили групу для доопрацювання законопроекту про ліквідацію ДАБІ

Автор: Юлія Струк

У Верховній раді створили робочу групу для доопрацювання законопроекту про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції. Її створили на базі комітету з питань організації державної влади.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Ради.

"Комітету було рекомендовано утворити робочу групу з доопрацювання проекту закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування державного регулювання у сфері містобудування", - сказано у повідомленні.

Керівником робочої групи призначили замглави комітету Олену Шуляк.

Крім того, Міністерству розвитку громад та територій запропонували долучитися до обговорення та доопрацювання цього проекту закону у рамках діяльності створеної робочої групи.

Нагадаємо, наприкінці квітня було презентовано концепцію документу. Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов анонсував, що законопроект про ліквідацію ДАБІ зареєструють у ВР у травні.

Як писало РБК-Україна, 17 березня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що законопроект про ліквідацію ДАБІ має бути поданий на розгляд у парламент.

В інтерв'ю РБК-Україна Шуляк розкритикувала реформу ДАБІ. Нардеп підкреслила, що ця реформа є ганьбою для влади.

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