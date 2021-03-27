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В Раде состоятся два внеочередных заседания: Разумков подписал распоряжения

Автор: Юлия Струк

Два внеочередных заседания Верховной рады состоятся во вторник, 30 марта. Глава парламента Дмитрий Разумков подписал два проекта распоряжений.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Только что подписал два распоряжения о проведении внеочередных заседаний парламента во вторник, 30 марта", - рассказал Разумков.

По его словам, первое внеочередное заседание начнется в 13:00 в связи с обращением президента Украины.

"На заседании среди прочих вопросов будет рассматриваться проект закона об оказании помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19 (рег. № 5300)", - отметил глава Рады.

После него по инициативе 156 народных депутатов состоится следующее внеочередное заседание.

По словам главы ВР, всего депутаты рассмотрят 19 законодательных инициатив.

Так, в комментарии РБК-Украина замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что Рада соберется 30 марта на два внеочередных заседания.

Кроме того, ранее Разумков анонсировал, что нардепы могут рассмотреть 17-18 вопросов во время внеочередных заседаний ВР.

Добавим, ранее из-за локдауна в Киеве ВР отменила очередные пленарные заседания до 9 апреля.

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Новости Украины Верховная Радавнеочередное заседаниеДмитрий Разумков
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