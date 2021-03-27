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У Раді відбудуться два позачергових засідання: Разумков підписав розпорядження

Автор: Юлія Струк

Два позачергових засідання Верховної ради відбудуться у вівторок, 30 березня. Глава парламенту Дмитро Разумков підписав два проекти розпоряджень.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Тільки що підписав два розпорядження про проведення позачергових засідань парламенту у вівторок, 30 березня", - розповів Разумков.

За його словами, перше позачергове засідання розпочнеться о 13:00 у зв’язку зі зверненням президента України.

"На засіданні серед інших питань розглядатиметься проект закону про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 (реєстр. № 5300)", - зазначив глава Ради.

Після нього за ініціативи 156 народних депутатів відбудеться наступне позачергове засідання.

За словами глави ВР, усього депутати розглянуть 19 законодавчих ініціатив.

Так, у коментарі РБК-Україна заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла, що Рада збереться 30 березня на два позачергових засідання.

Крім того, раніше Разумков анонсував, що нардепи можуть розглянути 17-18 питань під час позачергових засідань ВР.

Додамо, раніше через локдаун у Києві ВР скасувала чергові пленарні засідання до 9 квітня.

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Новини України Верховна Радавнеочередное заседаниеДмитро Разумков
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