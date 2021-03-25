В Раде рассказали о повестке дня двух внеочередных заседаний
Во вторник, 30 марта, Верховная рада проведет два внеочередных пленарных заседания. В ходе одного из них народные депутаты рассмотрят проект постановления относительно осуждения беспорядков под Офисом президента.
Об этом сообщил замглавы комитета ВР по вопросам государственной власти Александр Качура в Telegram.
Так, на первом внеочередном заседании, которое инициируется депутатами, будут рассмотрены:
• доклад правоохранительных органов касательно событий под Офисом Президента и проект постановления об осуждении событий на Банковой;
• проект постановления о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко;
• проект постановления о назначении внеочередных выборов глав города Харькова и села Шегини.
Также на втором внеочередном заседании Рады, которое инициирует президент Владимир Зеленский, планируют рассмотреть вопрос компенсационных выплат предпринимателям и ряд других социально-экономических законопроектов.
Напомним, в комментарии РБК-Украина замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что Рада соберется 30 марта, во вторник. В этот день планируют провести два внеочередных заседания.
Кроме того, глава Рады Дмитрий Разумков сообщил, что нардепы могут рассмотреть 17-18 вопросов во время внеочередных заседаний ВР.
Добавим, что ранее из-за локдауна в Киеве ВР отменила очередные пленарные заседания до 9 апреля.