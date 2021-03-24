Верховная рада соберется на внеочередные заседания 30 марта: что рассмотрят

Верховная рада соберется 30 марта, во вторник. В этот день планируют провести два внеочередных заседания .

В этот день планируют рассмотреть законопроекты экономического блока, поданные президентом Украины Владимиром Зеленским. Среди них законы о выплатах 8 тысяч гривен для ФОПов для поддержания во время карантина и о налоговой амнистии.

Будут рассмотрены законопроекты для разблокировки "большой приватизации". Они уже были в повестке Рады после законопроектов, связанных с земельной реформой.

Кроме этого, во вторник Верховная рада может утвердить дату проведения внеочередных выборов мэра Харькова. Планируется утвердить дату 31 октября 2021 года.

Также депутаты с пятницы будут собирать подписи для проведения внеочередного заседания касательно акции под Офисом президента, которая состоялась 20 марта. На заседании о протестах хотят заслушать главу СБУ Ивана Баканова, главу Национальной полиции Игоря Клименко и в.о. директора Госбюро расследований Алексея Сухачова. Они должны будут доложить о ходе расследования событий возле ОП в минувшую субботу. По итогу заседания депутаты проголосуют за оценку действий протестующих в тот вечер.