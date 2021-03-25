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Во вторник Рада может рассмотреть до 18 вопросов, - Разумков

Новина українською → Киев, Четверг 25 марта 2021 14:45
Во вторник Рада может рассмотреть до 18 вопросов, - Разумков Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада может провести два внеочередных пленарных заседания в следующий вторник. Народные депутаты могут рассмотреть 17-18 вопросов.

Об этом заявил глава ВР Дмитрий Разумков, передает пресс-служба парламента.

"По состоянию на сегодня официальных обращений ни от президента Украины, ни от народных депутатов не поступало. Но предварительно мы можем говорить о том, что внеочередное заседание Верховной рады, скорее всего, состоится во вторник в час дня. Возможно, их даже будет два", - заявил спикер.

По словам Разумкова, одно из них может быть инициировано президентом по ряду вопросов, в частности, экономических и по борьбе с коронавирусом.

Аппарат Рады выдал подписные листы народным депутатам для инициирования внеочередного заседания.

"Скорее всего, оно также состоится во вторник", - сказал Разумков.

Он подчеркнул, что на этом заседании планируется заслушать информацию от представителей силовых ведомств по поводу событий, которые произошли во время акции протеста у Офиса президента, также рассмотреть проект постановления №5295 об их оценке.

Также предлагается рассмотреть сложение полномочий тех народных депутатов, которые заняли должности в других органах власти, и назначение выборов городского главы Харьков, а также довыборов в местные органы власти во Львовской области.

"В целом, я думаю, во вторник Верховная рада может рассмотреть до 17-18 вопросов", - подытожил Разумков.

В комментарии РБК-Украина замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что Рада соберется 30 марта, во вторник. В этот день планируют провести два внеочередных заседания.

Напомним, ранее из-за локдауна в Киеве ВР отменила очередные пленарные заседания до 9 апреля.

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