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В Раде сомневаются в принятии закона об импичменте до конца сессии

Новости » Политика    09.04.2019 - 13:22
В Раде сомневаются в принятии закона об импичменте до конца сессии
Фото: Вадим Денисенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам представителя Кабмина в Раде, слишком много политсил не заинтересованы в принятии закона

Вероятность принятия закона об импичменте президента до конца сессии мала из-за отсутствия желания народных депутатов его принимать. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Вадим Денисенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам парламентария, в Раде слишком много не заинтересованных в этом законе политических сил.

"Будет ли принят закон об импичменте до конца этой сессии, честно говоря, я очень сомневаюсь. Есть слишком много незаинтересованных в этом политических сил в парламенте", - сообщил Денисенко.

Напомним, заместитель главы БПП, народный депутат Сергей Березенко заявил, что закон об импичменте президента будет разрабатываться в рабочей группе, которая будет создана в Верховной раде Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, глава государства Петр Порошенко заявил, что в ВР должны провести обсуждение необходимости законопроектов об импичменте президента и закона о временных следственных комиссиях.

Подчеркнем, в феврале первый заместитель руководителя аппарата, управляющий делами ВР Петр Боднар подписал заявление аппарата Рады об аннулировании бланков для сбора подписей народных депутатов в поддержку импичмента президента Порошенко и создания ВСК по расследованию хищения средств в оборонной сфере.

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