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Порошенко призвал Раду принять закон об импичменте

Новости » Выборы 2019    09.04.2019 - 03:20
Порошенко призвал Раду принять закон об импичменте
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Президент готов делегировать представителей АП для обсуждения законопроекта с депутатами

Президент Петр Порошенко считает, что в Верховной раде должны провести обсуждение необходимости законопроектов по импичменту президента и закона о временных следственных комиссиях. Об этом он, как передает РБК-Украина, заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Порошенко заявил, что закон об импичменте необходим для ответственности президента в случае нарушения им Конституции.

"Твердо убежден, что закон об импичменте нужен. Так же, как и закон о временных следственных комиссиях. Уверен, в парламенте должна состояться дискуссия по этому поводу, и этот закон надо принимать как ответственность президента в случае нарушения им Конституции, совершения преступления", - заявил президент.

Он подчеркнул, что готов делегировать представителей от Администрации президента для обсуждения законопроекта с депутатами.

"Я готов делегировать своих представителей, чтобы обсудить и принимать компромиссную версию, которая позволит принять этот закон", - добавил он.

Порошенко призвал Раду принять закон об импичменте

Напомним, в феврале первый заместитель руководителя аппарата, управляющий делами Верховной рады Украины Петр Боднар подписал заявление аппарата ВРУ об аннулировании бланков для сбора подписей народных депутатов в поддержку импичмента президента Петра Порошенко и создания ВСК по расследованию хищения средств в оборонной сфере.

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