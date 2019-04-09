ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Раде создадут рабочую группу по разработке закона об импичменте президента

Новости » Политика    09.04.2019 - 12:39
В Раде создадут рабочую группу по разработке закона об импичменте президента
Фото: Сергей Березенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

При этом Березенко не уточнил, когда именно будет создана рабочая группа

Закон об импичменте президента будет разрабатываться в рабочей группе, которая будет создана в Верховной раде Украины. Об этом сообщил заместитель главы БПП, народный депутат Сергей Березенко, отвечая на вопрос о заявлении президента о необходимости обсуждения закона об импичменте, передает корреспондент РБК-Украина.

"Эти заявления президента назрели после встречи с гражданским обществом. И президент делает шаги. Он будет вносить закон, поэтому совершенно логично, что это заявление было. Разрабатываем закон. Наши представители (фракция" БПП ", - ред.) будут в той рабочей группе для разработки законопроекта", - сообщил Березенко.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что в Верховной раде должны провести обсуждение необходимости законопроектов по импичменту президента и закона о временных следственных комиссиях.

Как писало РБК-Украина, в феврале первый заместитель руководителя аппарата, управляющий делами ВР Петр Боднар подписал заявление аппарата Рады об аннулировании бланков для сбора подписей народных депутатов в поддержку импичмента президента Петра Порошенко и создания ВСК по расследованию хищения средств в оборонной сфере.

В БПП допускают рассмотрение избирательного кодекса до выборов Рады Порошенко призвал Раду принять закон об импичменте
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Сергей БерезенкоВерховная Радаимпичмент
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь