У Раді сумніваються у прийнятті закону про імпічмент до кінця сесії

Фото: Вадим Денисенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами представника Кабміну у Раді, надто багато політсил не зацікавлені у прийнятті закону

Вірогідність ухвалення закону про імпічмент президента до кінця сесії є малою через відсутність бажання народних депутатів його приймати. Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Вадим Денисенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами парламентаря, у Раді занадто багато не зацікавлених у цьому законі політичних сил.

"Чи буде прийнятий закон про імпічмент до кінця цієї сесії, чесно кажучи, я дуже сумніваюсь. Є занадто багато незацікавлених у цьому політичних сил у парламенті", - повідомив Денисенко.

Нагадаємо, заступник глави БПП, народний депутат Сергій Березенко заявив, що закон про імпічмент президента буде розроблятися у робочій групі, яка буде створена у Верховній раді України.

Як писало РБК-Україна раніше, глава держави Петро Порошенко заявив, що у ВР повинні провести обговорення необхідності законопроектів про імпічмент президента і закону про тимчасові слідчі комісії.

Підкреслимо, в лютому перший заступник керівника апарату, керуючий справами ВР Петро Боднар підписав заяву апарату Ради про анулювання бланків для збору підписів народних депутатів на підтримку імпічменту президента Порошенка і створення ТСК з розслідування розкрадання коштів в оборонній сфері.