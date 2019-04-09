ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Раді сумніваються у прийнятті закону про імпічмент до кінця сесії

Новини » Політика    09.04.2019 - 13:22
У Раді сумніваються у прийнятті закону про імпічмент до кінця сесії
Фото: Вадим Денисенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами представника Кабміну у Раді, надто багато політсил не зацікавлені у прийнятті закону

Вірогідність ухвалення закону про імпічмент президента до кінця сесії є малою через відсутність бажання народних депутатів його приймати. Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Вадим Денисенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами парламентаря, у Раді занадто багато не зацікавлених у цьому законі політичних сил.

"Чи буде прийнятий закон про імпічмент до кінця цієї сесії, чесно кажучи, я дуже сумніваюсь. Є занадто багато незацікавлених у цьому політичних сил у парламенті", - повідомив Денисенко.

Нагадаємо, заступник глави БПП, народний депутат Сергій Березенко заявив, що закон про імпічмент президента буде розроблятися у робочій групі, яка буде створена у Верховній раді України.

Як писало РБК-Україна раніше, глава держави Петро Порошенко заявив, що у ВР повинні провести обговорення необхідності законопроектів про імпічмент президента і закону про тимчасові слідчі комісії.

Підкреслимо, в лютому перший заступник керівника апарату, керуючий справами ВР Петро Боднар підписав заяву апарату Ради про анулювання бланків для збору підписів народних депутатів на підтримку імпічменту президента Порошенка і створення ТСК з розслідування розкрадання коштів в оборонній сфері.

У Раді створять робочу групу щодо закону про імпічмент Порошенко закликав Раду ухвалити закон про імпічмент
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Верховна РадаВадим Денисенкоімпічмент
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся