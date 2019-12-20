В Раде сегодня состоится час вопросов к правительству

В пятницу, 20 декабря, в Верховной раде состоится час вопросов к правительству, после чего народные депутаты приступят к рассмотрению законопроектов. Об этом говорится в повестке дня парламента.

Так, час вопросов к правительству пройдет с 10 до 11 часов утра. После этого будет объявления депутатских запросов.

Напомним, Рада сегодня также рассмотрит законопроект о развитии малого бизнеса в Украине. Законопроектом предлагается выделить 2 млрд гривен на развитие малого бизнеса по новой бюджетной программе "Фонд развития предпринимательства".

Также сообщалось, что Кабинет министров во время утреннего заседания в пятницу, 20 декабря, проголосовал за запрет распространения лотерей в лицензионных условиях, исключив возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада отменила неделю пленарных заседаний в январе. Нардепы отменили проведение заседаний 21-24 января. Документом определяется, что 17 января состоится пленарное заседание, в ходе которого объявят о времени закрытия сессии.

Первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук ранее анонсировал, что парламент с февраля начнет работать по плану законопроектных работ. Он призвал фракции предоставлять свои предложения по формированию этого плана.