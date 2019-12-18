ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рада отменила неделю пленарных заседаний в январе

Новости » Политика     18.12.2019 - 11:57
Рада отменила неделю пленарных заседаний в январе
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нардепы отменили проведение пленарных заседаний 21-24 января

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №2609 "О внесении изменений в календарный план проведения второй сессии Верховной рады Украины девятого созыва", которым нардепы отменили проведение пленарных заседаний с 21 по 24 января. За постановление проголосовали 325 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Документом определяется, что 17 января состоится пленарное заседание, в ходе которого объявят о времени закрытия сессии.

"В неделю с 13 по 17 января: 17.01 час вопросов к правительству. Пленарное заседание. Объявления о времени закрытия сессии. Самостоятельная работа народных депутатов Украины, связанная с осуществлением депутатских полномочий... Неделя с 20 по 24 января: работа с избирателями", - указано в тексте постановления.

Напомним, председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент может изменить график работы в январе 2020 года. "С 20-го по 25 января изменить с пленарного на неделю работы в регионах с избирателями", - отмечал спикер парламента.

Как писало РБК-Украина, первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук анонсировал, что парламент с февраля начнет работать по плану законопроектных работ. Он призвал фракции предоставлять свои предложения по формированию этого плана.

Рада планирует внести изменения в Налоговый кодекс в рамках таможенной реформы Голосование за открытие рынка земли может состояться до конца года
Новости Украины Верховная Радапленарное заседание
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь